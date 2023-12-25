«Манчестер Сити» опубликовал кадры, где Уолкер стоит на одной ноге, держа все трофеи клуба

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» опубликовала в соцсетях кадры, на которых защитник Кайл Уолкер удерживает баланс одной ноге, держа на себе все трофеи «горожан» за последний год.

«Манчестер Сити» опубликовал кадры, где Уолкер стоит на одной ноге, держа все трофеи клуба
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Напомним, 22 декабря, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». «Горожане» одержали победу со счётом 4:0. За последнее время команда Хосепа Гвардиолы выиграла пять турниров: английскую Премьер-Лигу, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

33-летний Уолкер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года, куда он перешёл из лондонского «Тоттенхэма». За это время англичанин завоевал 16 трофеев. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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