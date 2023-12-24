Максим Турищев: «Родина» в следующем сезоне будет в РПЛ

«Считаю, что мы могли достичь намного большего. Уверен, после зимней паузы мы нагоним то, что упустили в первой части сезона. Насчёт себя скажу, что сезон очень даже неплохо складывается. Появились результативные действия — они помогают команде. Для меня это очень важно, потому что на протяжении прошлого сезона, выступая в РПЛ, я лишь дважды отметился результативными действиями. И это были только голевые передачи. Хотелось бы наверстать и за нынешний сезон, и за прошлый.