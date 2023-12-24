Аршавин рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы выиграть у «Зенита» чемпионскую гонку

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, что нужно «быкам» для того, чтобы выиграть у «Зенита» чемпионскую гонку в РПЛ.

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«Чем могу объяснить лидерство «Краснодара»? У «быков» хороший сбалансированный состав, плюс уверенная игра. Команда выступила практически без спадов.

В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильней «Зенита»? Ни в каких. Понятно, что Сафонов — лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса.

Хватит ли «Краснодару» ресурсов и опыта бороться за чемпионство? Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».