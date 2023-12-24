«Интер Майами», где играет Месси, хочет подписать полузащитника «Оренбурга» Флорентина

Американский «Интер Майами», главной звездой которого является аргентинский нападающий Линель Месси, рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в подписании футболиста российского клуба заинтересован лично главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино. Подчёркивается, что в самое ближайшее время американский клуб намерен сделать «Оренбургу» предложение по Флорентину.