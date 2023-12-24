Нино, которого хочет подписать «Зенит», привлёк внимание нескольких европейских команд

По информации источника, к 26-летнему защитнику проявляют интерес итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд», которые хотят сделать всё возможное, чтобы подписать игрока этой зимой. Этим клубам придётся действовать быстро, так как подтвердился предметный интерес к футболисту от английского «Ноттингем Форест». Также сообщается, что «Ливерпуль» и «Фулхэм» запросили информацию по защитнику.