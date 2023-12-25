«Манчестер Сити» близок к приобретению 17-летнего полузащитника.
Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб приближается к завершающей стадии переговоров о трансфере Клаудио Эчеверри. Ожидается, что сделка будет структурирована так же, как и в случае с переходом Хулиана Альвареса – игрок останется в аренде в «Ривер Плейт» на определенное время.
Жрналист Сесар Луис Мерло заявил, что «горожане» решили выплатить отступные в размере 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Барселона».
Эчеверри провел пять матчей в чемпионате Аргентины в прошлом сезоне и сделал одну результативную передачу. Также футболист выступил в состав национальной сборной на чемпионате мира до 17 лет.
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