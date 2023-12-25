«Манчестер Сити» близок к приобретению 17-летнего полузащитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб приближается к завершающей стадии переговоров о трансфере Клаудио Эчеверри. Ожидается, что сделка будет структурирована так же, как и в случае с переходом Хулиана Альвареса – игрок останется в аренде в «Ривер Плейт» на определенное время.