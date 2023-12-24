Каррера о России: «Я бы с удовольствием вернулся. Если у клуба есть амбиции, я бы согласился»

Массимо Каррера готов возглавить российский клуб.

Каррера о работе в России: «Я бы с удовольствием вернулся»
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«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!

Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился». – сказал бывший тренер «Спартака».

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