Каррера о работе в России: «Я бы с удовольствием вернулся»

«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия!



Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился». – сказал бывший тренер «Спартака».