"Спортинг" не заинтересован в услугах футболиста "Спартака" Хлусевича

"Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу "Спортинга" ничего не знаю", - сказал Мавренков.

Хлусевичу 22 года, он выступает за "Спартак" с января 2022 года. В составе московской команды защитник провел 66 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. В сентябре 2022 года футболист дебютировал за сборную России, на данный момент он провел 5 игр за национальную команду.