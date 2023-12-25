Промоутер Уоррен рассмешил Роналду, предложив ему перейти в "Арсенал"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассмеялся над предложением боксерского промоутера Фрэнка Уоррена перейти в лондонский "Арсенал", передает "Чемпионат". Уоррен и Роналду встретились на боксерском турнире в Эр-Рияде. Уоррен сказал: "Он подписывает контракт с "Арсеналом". После этого форвард сборной Португалии рассмеялся, запрокинув голову. 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра" — Кубок арабских чемпионов. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".