Тренер Петржела пожелал "Зениту" избавиться от бразильских футболистов

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что петербургский клуб должен больше доверять российским молодым футболистам. Своим мнением он поделился с "РБ Спорт". "Зенит" должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским футболистам. Иначе получается, что "Зенит" — бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них", — сказал специалист. В составе сине-бело-голубых выступают бразильцы: Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и Ду Кейрос. "Зенит" после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — "Краснодара". Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. "Зенит" в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский "Спартак", который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге "Зенит" победил со счетом 3:1.