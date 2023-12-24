«Челси» проиграл больше всех матчей в АПЛ в 2023 году

Поражение в сегодняшнем матче с «Вулверхэмптоном» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги стало для «Челси» 19-м в чемпионате страны в 2023 году. Ни одна команда не проиграла в стольких играх АПЛ в текущем календарном году. Об этом сообщает Squawka.