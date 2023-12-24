«Мы здесь надолго». Рэтклифф прокомментировал покупку акций «Манчестер Юнайтед»

«Как местный житель и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что нам удалось договориться с правлением «Манчестер Юнайтед» о передаче нам ответственности за управление футбольными операциями клуба. Несмотря на то что коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев на самом высоком уровне, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы будем использовать глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям в клубе, а также предоставим средства для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».