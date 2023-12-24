Стало известно, сколько Рэтклифф потратил за 25% акций «МЮ»

Стало известно, сколько председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф потратил за 25% акций «Манчестер Юнайтед», сообщает аккаунт UtdPlug в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба.

При этом в «МЮ» будет назначен новый директор, который будет курировать процесс набора персонала. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».