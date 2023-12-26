Джим Рэтклифф обратился к трасту болельщиков «МЮ» после покупки части акций клуба
Председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф после приобретения акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» обратился к тресту болельщиков клуба MUST.
«Дорогие MUST.
Я хотел написать вам в это время, учитывая критическую роль болельщиков для будущего «Манчестер Юнайтед», и мы осознаём свою ответственность как хранителей клуба.
Я верю, что мы сможем добиться спортивного успеха на поле в дополнение к несомненному коммерческому успеху, которым пользуется клуб. Это потребует времени и терпения, а также строгости и высочайшего уровня профессионального управления.
Вы амбициозны касаемо «Манчестер Юнайтед», и мы тоже. В спорте нет гарантий, и перемены неизбежно требуют времени, но мы работаем на долгосрочную перспективу и вместе хотим помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где ему самое место – на вершину английского, европейского и мирового футбола. Я очень серьёзно отношусь к этой ответственности.
Пожалуйста, обратите внимание, что, как и любая другая сделка, она подлежит процессу согласования с регулирующими органами, и поэтому мы не собираемся публично говорить о делах клуба до завершения сделки», приводит слова Рэтклиффа журналист Бен Джейкобс.
Напомним, 24 декабря, английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения, согласно которому председатель правления INEOS сэр Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A. Также сообщается, что INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.