Акции «Манчестер Юнайтед» продали миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Бизнесмен приобрел акции класса А и В у семьи Глейзеров. Сумма сделки не раскрывается. Миллиардер отметил, что является фанатом «Манчестер Юнайтед». По его словам, приобретение акций даст возможность его компании принять участие в развитии клуба.