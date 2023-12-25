Акции «Манчестер Юнайтед» продали миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Председатель совета директоров INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского "Манчестер Юнайтед" за €824 млн. Об этом сообщил аккаунт UtdPlug в соцсетях. Эту сумму Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сестрам Глэйзер. Рэтклифф инвестирует €300 млн долларов в инфраструктуру стадиона "Олд Траффорд", из которых €200 млн будут выплачены после закрытия сделки, а еще 100 млн — к концу 2024 года. Компания Ineos получит право управлением футбольной деятельностью "Юнайтед".

До этого манкунианцами единолично владели Джоэл и Аврам Глэйзеры, купившие "МЮ" в 2005 году за 1,34 млрд долларов. В текущем сезоне Английский премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Красные дьяволы" не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов и теперь сыграют в плей-офф Лиги Европы. Лидирует в чемпионате Англии лондонский "Арсенал", имея в активе 40 очков. В следующем туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Астон Виллой". Встреча состоится 26 декабря.