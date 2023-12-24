Игрок «Васко да Гама» Зе Габриэль отказался переходить в ЦСКА

По информации источника, армейцы проявляли интерес к Зе Габриэлю и хотели подписать опорного полузащитника в качестве свободного агента, так как у него кончается контракт 31 декабря 2023 года. Однако бразилец отказал ЦСКА и продлил контракт с «Васко да Гама» до декабря 2025 года.