Агент Помазуна: после этого сезона Илья хочет уехать в Европу

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Мне говорят, что сейчас Илья уйдёт — но сезон заканчивается летом. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Свои обязательства мы выполняем, но резких движений нет. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».