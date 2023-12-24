La Cicloneta: "Сан-Лоренсо" отклонил предложение "Спартака" по нападающему Барейро

"Сан-Лоренсо" не принял предложение московского "Спартака" по форварду Адаму Барейро. "Сан-Лоренсо" отклонил предложение московского "Спартака" в размере 6 миллионов долларов по нападающему Адаму Барейро.

27-летний парагвайский форвард перебрался в "Сан-Лоренсо" в январе этого года. В прошедшем сезоне футболист сыграл за аргентинскую команду 48 матчей, в которых забил 18 голов и сделал два результативных ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 миллиона евро. Действующее соглашение Барейро с клубом истекает в конце 2025 года.