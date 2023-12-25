Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Вендел опубликовал в Instagram видео, на котором играет в футбол на улице во время отпуска на родине. На ролик отреагировала пресс-служба российского клуба, которая напомнила о словах тренера команды Сергея Семака о Венделе. Ранее Семак признавал, что восхищается отношением 26-летнего бразильца к футболу. "И уже в отпуcке наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что cделает Вендел, — cоберетcя c друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Еcть недоcтатки, но еcть качеcтва, которыми можно воcхищатьcя. И одно из таких — безмерная любовь к футболу как к иcкуccтву. Думаю, редко кто может таким похваcтатьcя", — сказал тренер о хавбеке. Вендел пропустил всю предсезонную подготовку "Зенита" к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский "Фламенго", однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили. Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. "Зенит" после первой части сезона РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, "Краснодара".