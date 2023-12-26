«У него большое будущее». Эрик тен Хаг оценил игру 19-летнего воспитанника «МЮ»

«Он показал, что у него есть способности. Видно, что у него очень большое будущее. Конечно, ему нужно работать над собой, но вы видите его потенциал, и мы очень довольны его игрой», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).