«У него большое будущее». Эрик тен Хаг оценил игру 19-летнего воспитанника «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру 19-летнего защитника Вилли Камбвала. Воспитанник сыграл 84 минуты в дебютном матче в АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).
«Он показал, что у него есть способности. Видно, что у него очень большое будущее. Конечно, ему нужно работать над собой, но вы видите его потенциал, и мы очень довольны его игрой», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
Вилли Камбвал является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от U18 до основной команды. Контракт защитника с «МЮ» U21 рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Камбвал провёл 16 матчей, результативными действиями не отметился.
После 18 туров «МЮ» занимает восьмое место в АПЛ с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (40 очков).