Стало известно, за какую сумму «Барселона» готова продать Левандовского

Как сообщает Managing Barca в соцсетях, руководство каталонской команды будет готово отпустить игрока следующим летом за сумму в € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.