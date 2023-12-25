Экс-тренер "Ростова" Балахнин: у "Пари НН" не так много мастерства

"Всегда есть такая возможность. Но главное - не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено", - сказал Игнатьев. В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" занимает девятое место, набрав 24 очка.