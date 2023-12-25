Экс-тренер "Ростова" Балахнин: у "Пари НН" не так много мастерства

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что у "Пари НН" есть шансы подняться в Российской премьер-лиге (РПЛ) выше девятого места, передает "Евро-Футбол.Ру".
"Всегда есть такая возможность. Но главное - не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено", - сказал Игнатьев. В турнирной таблице чемпионата России "Пари НН" занимает девятое место, набрав 24 очка.
В следующем туре подопечные Юрана сыграют с воронежским "Факелом". Игра состоится в начале марта. "Краснодар" расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. "Быки" опережают петербургский "Зенит" на два очка. На третьем месте идет московское "Динамо" (31). В прошлом сезоне чемпионата России нижегородцы заняли 13-е место. Победителем РПЛ стал "Зенит".