Будущий игрок «Реала» Эндрик назвал лучший способ борьбы с расизмом

«Я уже страдал от расизма, но мне всё равно, чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и всеми теми, кто страдает от расизма. Вы можете говорить мне всё, что хотите, жестикулировать… Мне будет всё равно, и я думаю, что это разозлит их ещё больше. Это лучший способ борьбы с расизмом», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.