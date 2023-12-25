«Манчестер Юнайтед» выдал худший показатель по количеству поражений за 93 года

«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал худшие показатели по количеству поражений со старта сезона за 93 года, сообщает The Globe And Mail.

«Манчестер Юнайтед» 23 декабря проиграл «Вест Хэму» в матче 18 го тура чемпионата Англии со счетом 0:2. Это поражение стало восьмым в АПЛ и тринадцатым в сезоне для манкунианцев. Это худшие показатели «Манчестер Юнайтед», начиная с 1930 года. Тогда «МЮ» проиграл 16 матчей к Рождеству.