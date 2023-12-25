Дзюба спел песню фанатов «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба выложил видео с вечеринки, где спел фанатскую песню «Ленинграда» про «Зенит».

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Также на вечеринке присутствовал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.

35-летний футболист ушёл из питерского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» Дзюба провёл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

9 апреля после матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба проигнорировал главного тренера сени-бело-голубых Сергея Семака, который хотел пожать ему руку. Позже нападающий рассказал, что просто не заметил 47-летнего специалиста.