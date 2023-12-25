Моуринью рассказал, почему ему позволено критиковать игроков больше обычного

«У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, дает возможность спорить с ними – и снова их любить.



Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной», – приводит слова Моуринью Roma Press.