Зарема Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что не хочет заниматься футбольной деятельностью. По её словам, из-за отстранения России мечта о победах в еврокубках стала невозможной, а заниматься футболом, не имея мечты, бессмысленно.

Зарема Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно
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«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла всё, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Зарема Салихова действовала увереннее нынешних руководителей «Спартака». Он подчеркнул, что за клубом стало скучнее наблюдать.

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