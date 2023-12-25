Зарема Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла всё, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России. После международного отстранения российских клубов моя мечта о победах в европейских соревнованиях стала несбыточной. А без мечты футболом нельзя заниматься», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.