ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований

"Мы хотели бы также подчеркнуть, что если [членство] CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке", - говорится в письме.