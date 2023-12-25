ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований

ФИФА предупредила Бразилию, что может отстранить ее сборные и клубы от участия в международных соревнованиях, если вмешательство Бразильской конфедерации футбола (CBF) приведет к выборам нового президента организации в январе. Чемпионат.com

Отмечается, что ФИФА обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация намерена провести выборы президента организации в январе. ФИФА просит подождать с назначением нового главы, поскольку считает дело необоснованным и может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF. ТАСС