Тренер «Барселоны» назвал свое желание на 2024 год

«Моё желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба — здоровья, мира и спортивных успехов для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого. В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).