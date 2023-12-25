Нападающий «Манчестер Сити» назвал цель команды на будущее

«Реал» или «Барселона»? Правда в том, что я очень счастлив в «Манчестер Сити». Я нахожусь в клубе чуть больше года. Я чувствую себя очень счастливым от всего, чего мы достигли. С самого первого момента они мне очень помогли. Я очень вырос как игрок и как человек, так что я счастлив в клубе.



Очевидно, что мы продолжаем мечтать и хотим выиграть ещё больше титулов. Теперь наша цель — соревноваться и пытаться выиграть их снова и снова», — приводит слова Альвареса Barca Universal.