Зарема Салихова: Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале. Девушка назвала испанца провалом года и рассказала, как бы выстраивала общение с ним, если бы работала в стане красно-белых. Салихова считает, что Абаскаль — умный тренер, который занимается не своими прямыми обязанностями.

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«Кто стал провалом года? Увы, но Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Но провал тренера – это коллективный или, как теперь говорят, корпоративный провал. Возможно, будь рядом с ним толковый спортивный директор и опытный футбольный гендиректор, тренерских ошибок было бы меньше.

Думаю, я бы не позволила ему «улететь в стратосферу», но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает «включать менеджера», это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль – умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведёт зимние сборы на этот раз», — приводит слова Салиховой Metaratings.