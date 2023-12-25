Главный тренер «Краснодара» рассказал, как клуб наказал Кордобу за жест в адрес судьи

«Я много лет в футболе, и меня шокировать очень тяжело. Конечно, я не могу принять то, что он сделал. Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки. Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьёзный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверьте. Он извинился перед всей командой на тренировке.



Я не пытаюсь его защитить. То, что он сделал, выходит за все рамки приличия. Но я играл в футбол 35 лет, а потом начал тренировать. За всю мою жизнь я не видел игрока, кто бился бы на поле как Кордоба. Джон ― сильный, быстрый, невероятный. Но я не понимаю: как так получается, что из пяти фолов на нём стабильно свистят только один? Я могу показать вам все эти моменты. Защитники бьют его по коленям, в спину, срывают с него футболку. Это всё происходит на моих глазах, а судьи дают играть. Это невероятно», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.