Сборную Бразилии могут отстранить от международных турниров

Сборная Бразилии и бразильские клубы могут быть отстранены от участия в любых международных соревнованиях. ФИФА выступила с таким предостережением на фоне слухов о возможной смене руководства Бразильской конфедерации футбола, сообщает ESPN.

В ФИФА посчитали такой шаг попыткой государства вмешаться в дела футбольной федерации и заявили о намерение послать 8 января в Бразилию своих представителей для того, чтобы разобраться в ситуации. До этого срока CBF не должна проводить выборы нового президента или назначать иного руководителя. В противном случае, последуют санкции со стороны ФИФА.