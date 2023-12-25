Губерниев заступился за Дзюбу

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на видео, на котором футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском «Зените» группы «Ленинград».

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«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»? Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождении жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет — поет, хочет — не поет», — заявил комментатор.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.