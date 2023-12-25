Фанаты отреагировали на продажу доли акций «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффу

«На протяжении 18 лет долгов, упадка и неумелого руководства болельщики «Манчестер Юнайтед» громко и последовательно призывали к переменам в нашем клубе. Когда почти год назад было объявлено о так называемом стратегическом пересмотре, наконец-то стало ясно, что на горизонте маячит продажа клуба, которая потенциально могла бы принести новые инвестиции и новое направление, в котором так явно нуждается «Манчестер Юнайтед».



На этом фоне у фанатов сегодня очень смешанные чувства. Мы приветствуем инвестиции от поддерживающего «МЮ» с детства сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS, но многие пожелают, чтобы его доля акций была больше, чем первоначально заявленные 25%.



Мы принимаем к сведению заявления о том, что он и его команда будут контролировать спортивную деятельность, но недоумеваем, как любая организация может передать свой основной бизнес в руки миноритарного акционера и как это может эффективно работать на практике.



Теперь владельцы и руководство клуба обязаны должным образом объяснить, как будет работать эта новая структура, куда будут направлены новые инвестиции и как это принесет пользу команде на поле. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем поговорим с руководством клуба и командой INEOS, чтобы понять их планы и задать им очень много вопросов, которые возникают у болельщиков сегодня.



Сегодняшний день может – просто может – стать шагом вперед для «Манчестер Юнайтед» после нескольких очень трудных лет. Но поскольку Глейзеры по-прежнему у руля, люди должны понимать, что болельщики «Юнайтед» останутся скептиками и будут ждать изменений на практике», – говорится в заявлении MUST.