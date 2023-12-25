Александр Медведев отреагировал на исполнение Дзюбой песни фанатов «Зенита» на вечеринке

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал то, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню сине-бело-голубых, в составе которого выступал ранее.

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«Дзюба исполнил песню в поддержку «Зенита»? Он наш пацан!», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.