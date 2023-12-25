Игроки «Спартака» стали лучшими по проценту успешных обводок

Футболисты московского «Спартака» стали лучшими в Российской Премьер-Лиге по проценту успешных обводок в первой части сезона-2023/2024.

Так, у красно-белых 64% успешных обводок — это лучший показатель в лиге после 18 туров. На втором месте расположились футболисты «Зенита» — 62% успешных обводок. Замыкает тройку лидеров по этому показателю «Рубин» — 61%.

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