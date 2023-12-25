В новом рейтинге УЕФА Россия расположилась ниже чемпионата Азербайджана

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённый рейтинг клубных национальных ассоциаций. Россия заняла в нём 29-е место.

© Чемпионат.com

Напомним, российские клубы до сих пор продолжают отбывать бессрочную дисквалификацию и не имеют права участвовать в еврокубковых соревнованиях сезона-2023/2024, из-за чего Россия не имеет возможности получить баллы в рейтинг УЕФА.

На 28-м месте в рейтинге УЕФА расположился Азербайджан, на 30-м — Словения.

Россия была отстранена от международных соревнований под эгидой УЕФА после начала СВО на территории Украины в феврале 2022 года. После этого российские клубы потеряли возможность играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.