Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

Иностранный специалист заявил, что его удивила чистота городов. «Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России», — посчитал он. Ивич поздравил с этим жителей России.