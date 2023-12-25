«Зенит» — единственный клуб РПЛ, попавший в топ-100 рейтинга УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте представил рейтинг лучших клубов Европы. В топ-100 оказалась лишь одна команда, представляющая Россию, — петербургский «Зенит», занявший 78-е место.

104-е место в рейтинге УЕФА досталось московскому «Локомотиву». Железнодорожники — вторые среди российских клубов. 107-е место у «Спартака», 109-е — у «Краснодара». Столичный ЦСКА не вошёл даже в топ-200 лучших клубов Европы, расположившись лишь на 206-й строчке.

«Зенит» — действующий чемпион РПЛ. Петербургский клуб не упускает титул уже пять лет подряд. Последним чемпионом России до «Зенита» был «Локомотив», которому удалось одержать победу в 2018 году.