В «Зените» одной фразой оценили песню Дзюбы о клубе из Санкт-Петербурга

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на видео, на котором футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском клубе группы «Ленинград».

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«Наш пацан!» — сказал Медведев.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.