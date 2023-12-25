РПЛ назвала клубы, которые чаще других использовали игроков младше 20 лет

Исходя из данных в отчёте, московский «Локомотив» и ЦСКА чаще всех в первой части РПЛ использовали игроков младше 20 лет. Молодые футболисты железнодорожников провели на поле 12% от всего игрового времени команды. Армейцы доверили молодым игрокам 10%.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. «Локомотив» имеет в своём активе 31 очко и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 28 очками идёт восьмым.