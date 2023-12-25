Иностранные футболисты в «Зените» появлялись на поле в два раза чаще россиян

Исходя из данных в отчёте, в составе санкт-петербургского «Зенита» чаще остальных команд на поле появлялись иностранные футболисты. В общей сложности иностранцы сине-бело-голубых набрали 12181 игровую минуту.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Факел» с 21 очком — 11-й.