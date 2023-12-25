Судьи РПЛ стали показывать меньше желтых и красных карточек

Российская премьер лига (РПЛ) зафиксировала уменьшение количества желтых и красных карточек в первой половине сезона 2023/24 в сравнении с прошлым сезоном, следует из отчета лиги.

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По итогам 18 туров нынешнего сезона арбитры МИР РПЛ показали футболистам в среднем 3,7 карточки за матч. В сезоне 2022/23 игроки получили в среднем 4,6 карточки.

Также значительно уменьшилось общее количество красных карточек — 25 в сезоне 2023/24 против 40 в сезоне 2022/23.

В сравнении с топ 5 лигами Европы РПЛ вместе с испанской Ла Лигой лидирует по среднему количеству фолов (11,9), однако уступает по среднему числу желтых карточек за матч (Ла Лига — 4,9, АПЛ — 4,7, Серия А — 4,3, Бундеслига — 4, Лига 1 — 3,8).