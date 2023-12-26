Экс-тренер "Спартака" Каррера назвал Промеса лучшим игроком клуба в 2023 году

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в комментарии "Спорт-Экспрессу" назвал форварда Квинси Промеса лучшим футболистом команды в 2023 году. "Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком "Спартака". И в этом году тоже!" — заявил итальянский специалист. Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей. В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает пятое место, набрав 30 очков. Каррера работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год — сначала в должности ассистента Дмитрия Аленичева, а позднее сменил его на посту главного тренера. Он первый в истории клуба иностранный специалист, которому удалось в своем дебютном сезоне завоевать золото чемпионата России. В 2017 году итальянец привел "Спартак" к чемпионскому титулу и победе в Суперкубке. В 2018 году столичный клуб под руководством итальянского специалиста стал третьим в турнирной таблице.