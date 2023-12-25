Главный тренер «Краснодара» Ивич: не так плохо, что Сперцян остался. Где сейчас «Аякс»?

«Я знал, что в середине августа по Сперцяну пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов. Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб. Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я ― есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушёл, «Краснодар» должно всё устроить. Но посмотрите: где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.