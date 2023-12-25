«Крылья Советов» проведут матчи с сербскими командами

Самарские «Крылья Советов» начнут зимние сборы матчами с сербскими командами, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Команда соберется в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в Турцию. Учебно тренировочный сбор продлится до 26 января.

Первый контрольный матч команда Игоря Осинькина проведет 24 января против клуба «Вождовац», 26 января «Крылья» сыграют с командой «Раднички 1923».

Всего самарцы проведут три учебно тренировочных сбора в Турции, в ходе которых запланировано восемь игр. Соперники по остальным контрольным встречам определятся позже.