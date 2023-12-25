Ивич рассказал, как убегал от фанатов «Партизана» и «Црвены Звезды»

Каждый матч между «Црвеной Звездой» и «Партизаном» — сумасшествие. Помню, мы играли на выезде и матч прервали уже на третьей минуте, потому что фанаты обеих команд прорвались на поле и начали драку. Мы сразу же побежали в подтрибунку, чтобы не получить от них. Такое не забыть — это же очень опасно! На следующей неделе как раз состоится этот матч (интервью было сделано до игры, «Партизан» победил 2:1. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, я буду смотреть и болеть за «Партизан» — это часть меня с шести лет.



Могу ли представить себя тренером «Црвены Звезды»? Ноль шансов. В Сербии это невозможно. Начнём с того, что они сами ко мне никогда не обратятся. Там знают, что я откажусь, даже если они мне дадут всё, что захочу. В Сербии под запретом даже думать об этом — не то что сделать. Но я уважаю «Црвену Звезду» — мой брат играл за них», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.